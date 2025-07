LIVE Italia-Nuova Zelanda 9-8 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

L'emozione della pallanuoto femminile raggiunge il suo apice nel match tra Italia e Nuova Zelanda ai Mondiali 2025. Con ogni passaggio e goal, il cuore dei tifosi batte più forte, mentre le protagoniste si sfidano con grinta e determinazione. Rimanete sintonizzati per vivere in diretta gli ultimi minuti di questa battaglia epica, dove ogni secondo può decidere la vittoria o la sconfitta. Non perderti neanche un attimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.40 Gooooooooool, Bettini con una parabola assolutamente fantastica, Italia-Nuova Zelanda 10-8. 7.20 Palo esterno di Weston. 7.55 Inizia l’ultimo quarto della partita! Finisce il terzo quarto, Italia-Nuova Zelanda 9-8. 0.16 Gooooooooool, tripletta su rigore di Ranalli, Italia-Nuova Zelanda 9-8. 0.17 RIGORE PER L’ITALIAAAAA 1.54 Goooooooooool, Ranalli, doppietta su penalty, Italia-Nuova Zelanda 8-8. 2.44 Goooooooooool, Ranalli, rigore perfetto, Italia-Nuova Zelanda 7-8. 2.48 Rigore per l’Italia, conquistato da Gagliardi. 4.33 Gol di Milicich, palombella che si insacca in rete, Italia-Nuova Zelanda 6-8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 9-8, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!

