LIVE Italia-Nuova Zelanda 8-8 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | Setterosa che prova la rimonta

Un match mozzafiato tra Italia e Nuova Zelanda nella pallanuoto femminile ai Mondiali 2025: le azzurre si lanciano in una rimonta emozionante, dimostrando cuore e determinazione. Con ogni azione, il Setterosa ci regala spettacolo e suspense. Riusciranno le italiane a conquistare la vittoria? Continuate a seguire la diretta per scoprire il risultato finale!

0.17 RIGORE PER L'ITALIAAAAA 1.54 Goooooooooool, Ranalli, doppietta su penalty, Italia-Nuova Zelanda 8-8. 2.44 Goooooooooool, Ranalli, rigore perfetto, Italia-Nuova Zelanda 7-8. 2.48 Rigore per l'Italia, conquistato da Gagliardi. 4.33 Gol di Milicich, palombella che si insacca in rete, Italia-Nuova Zelanda 6-8. 5.01 Gooooooooooool, Bianconi, palo gol, Italia-Nuova Zelanda 6-7. 5.59 Gol di Weston, gol di finezza, Italia-Nuova Zelanda 5-7. 6.17 Gooooooool, Cocchiere, beduina perfetta, Italia-Nuova Zelanda 5-6. 7.03 Cergol non riesce a arrivare al tiro in modo "pulito".

