LIVE Italia-Nuova Zelanda 2-3 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | doppietta di Giustini!

Il mondiale di pallanuoto femminile 2025 si infiamma con emozionanti colpi di scena e una gara combattuta tra Italia e Nuova Zelanda. La nostra nazionale, guidata dalla doppietta di Giustini, lotta con coraggio per ribaltare il risultato. Rimanete aggiornati in diretta per vivere ogni momento di questa sfida epica e scoprire se l’Italia riuscirà a conquistare la vittoria! CLICCA QUI per non perdere neanche un istante.

7.06 Gol di Houghton, che approfitta dello spazio concesso dalla difesa azzurra, Italia-Nuova Zelanda 2-3. 7.40 Gooooooooool, doppietta di Giustini che riporta il risultato in pari, Italia-Nuova Zelanda 2-2. 7.55 Inizia il secondo quarto! Finisce il primo quarto, Italia-Nuova Zelanda 1-2. 0.23 Goooooooool, Giustini, pallonetto perfetto, Italia-Nuova Zelanda 1-2. 1.02 Ancora a secco l'Italia. 3.16 Traversa di Bettini. 4.00 Gagliardi non riesce a girare in porta il tiro davanti al portiere. 5.05 Rete di McDowall, raddoppia con un tiro di destro, Italia-Nuova Zelanda 0-2.

