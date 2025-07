LIVE Italia-Nuova Zelanda 14-9 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | esordio vincente per il Setterosa tripletta su rigore di Ranalli

Il Setterosa conquista il primo successo nel Campionato Mondiale di pallanuoto femminile 2025, affrontando con cuore e determinazione la Nuova Zelanda. Un'esordio vincente, segnato da una tripletta su rigore di Ranalli e una rimonta emozionante. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta e rivivete con entusiasmo questa grande vittoria che apre le porte a un torneo entusiasmante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 12.44 Reti italiane: 1 Cergol, 2 per Bainconi e Bettini, 3 per Ranalli, Cocchiere e Giustini. 12.43 Italia vince con difficoltà , primi tre round di pura paura, poi la scossa, Ranalli tira le compagne con i suoi rigori. Poi il Setterosa apre le marcature completamente nell’ultimo quarto. 12.42 Finisce la partita, Italia-Nuova Zelanda 14-9. Debutto vincente per il Setterosa. 0.15 Beduina di Bettini parata. 2.15 Goooooooooool, Bettini dopo un bello scambio di squadra prolungato, Italia-Nuova Zelanda 14-9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 14-9, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: esordio vincente per il Setterosa, tripletta su rigore di Ranalli

Tre orchette alabardate ai Mondiali di Singapore! Il c.t. del Setterosa Carlo Silipo ha convocato Lucrezia Cergol, Veronica Gant e Sara Cordovani per la prestigiosa rassegna iridata. Per l'Italia esordio l'11 luglio con la Nuova Zelanda, nel girone A anche Austra Vai su Facebook

