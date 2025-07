LIVE Italia-Nuova Zelanda 0-2 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | inizio complicato per il Setterosa

Il Setterosa affronta con determinazione la sfida dei Mondiali di pallanuoto femminile 2025 contro la Nuova Zelanda. Nonostante un inizio complicato, ogni azione è un’opportunità per riscrivere il risultato e dimostrare la forza del team italiano. Segui in diretta gli aggiornamenti più emozionanti e vivi insieme a noi questa avventura ricca di tensione e passione. Clicca qui per non perdere neanche un minuto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.00 Gagliardi non riesce a girare in porta il tiro davanti al portiere. 5.05 Rete di McDowall, raddoppia con un tiro di destro, Italia-Nuova Zelanda 0-2. 5.41 Rete di M.Quin, sfruttata superiorità numerica, Italia-Nuova Zelanda 0-1. 6.34 Ancora una buona difesa italiana. 7.30? Milicich G. manda fuori da buona posizione. 7.55? Inizia il primo quarto! 11.31 In tribuna resta Paola Di Maria per l’Italia. 11.28 Inni nazionali in corso. 11.25 Roberta Bianconi, è una delle poche giocatrici esperte rimaste, questa sarà la sua decima partecipazione a un Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 0-2, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: inizio complicato per il Setterosa

In questa notizia si parla di: italia - zelanda - diretta - mondiali

Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali rugby U20: orario, programma, streaming - Oggi in Italia parte il grande spettacolo dei Mondiali Under 20 di rugby, con l’Italia che affronta la temuta Nuova Zelanda alle 20.

Tre orchette alabardate ai Mondiali di Singapore! Il c.t. del Setterosa Carlo Silipo ha convocato Lucrezia Cergol, Veronica Gant e Sara Cordovani per la prestigiosa rassegna iridata. Per l'Italia esordio l'11 luglio con la Nuova Zelanda, nel girone A anche Austra Vai su Facebook

LIVE Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!; Italia-Nuova Zelanda oggi in tv, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming; Mondiali di Singapore 2025: la programmazione di Rai e Sky Sport.

Diretta Italia Nuova Zelanda/ Streaming video Rai: esordio Setterosa! (Mondiali pallanuoto 2025, 11 luglio) - Diretta Italia Nuova Zelanda streaming video Rai: esordio per il Setterosa ai Mondiali pallanuoto 2025, la prima sfida è abbordabile. Riporta ilsussidiario.net

Mondiali Nuoto 2025 Sky e NOW: in diretta da Singapore pallanuoto, tuffi, nuoto artistico e acque libere - La 22esima edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto – “World Aquatics Champions... Si legge su digital-news.it