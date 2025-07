LIVE Italia-Nuova Zelanda 0-0 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | inizia il primo quarto!

Benvenuti alla diretta live della sfida tra Italia e Nuova Zelanda ai Mondiali di pallanuoto femminile 2025! La tensione è alle stelle mentre il Setterosa si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con un team rinnovato e determinato a fare la storia. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e emozioni da non perdere: questa partita segnerà l'inizio di un percorso verso le Olimpiadi!

7.55 Inizia il primo quarto! 11.31 In tribuna resta Paola Di Maria per l'Italia. 11.28 Inni nazionali in corso. 11.25 Roberta Bianconi, è una delle poche giocatrici esperte rimaste, questa sarà la sua decima partecipazione a un Mondiale. 11.20 Setterosa completamente rinnovato, l'inizio di un nuovo ciclo verso le Olimpiadi. 11.15 Buongiorno e benvenuti finalmente al debutto della tanto attesa sfida del Setterosa contro la Nuova Zelanda. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025, debutta il Setterosa.

