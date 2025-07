LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Spratt conduce con un vantaggio minimo sul gruppo delle favorite

Resta aggiornato sulla tappa di oggi del Giro d'Italia femminile 2025, un emozionante testa a testa tra Spratt e il gruppo delle favorite. Con meno di 30 km al traguardo, le azioni si fanno serrate su terreni ondulati e imprevedibili. La battaglia è accesa: chi conquisterà la vittoria di tappa?

13.39 Mancano poco più di 30 km alla fine, corridore che stanno affrontando terreni ondulati e mossi, potrebbero esserci delle fughe. 13.37 Sara Casasola della Fenix-Deceuninck e Juliette Labous della FDJ – SUEZ tentano l'attacco al fine di recuperare Amanda Spratt. 13.35 Presenti Longo Borghini e Reusser nel primo gruppo inseguitore. 13.33 Gruppo che si divide ora in tronconi, Spratt ha un vantaggio minimo di 15" sulla prima parte del plotone. 13.31 Accelerazioni di Ruth Edwards e Evita Muzic (FDJ – SUEZ). 13.30 40 km alla fine della tappa, Amanda Spratt guida la corsa con 15" sul plotone.

