LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Rooijakkers e Lippert si giocano la frazione Longo Borghini e Reusser si marcano

Segui in tempo reale l'emozionante tappa di oggi del Giro d’Italia Femminile 2025, con le protagoniste che si sfidano nel finale incerto! Rooijakkers e Lippert si contendono la frazione, mentre Longo, Borghini e Reusser si marcano stretti. Resta con noi per aggiornamenti live sull’ultimo chilometro e scopri chi si aggiudicherà questa emozionante frazione. CLICCA QUI PER NON PERDERTI nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO CHILOMETRO! 14.29 Traguardo di Terre Roveresche che presente una leggera pendenza. 14.28 Liane Lippert sembra avere qualcosina in più in termini di energie. 14.27 2 km alla conclusione, sarà molto probabilmente volata a due, van Anrooij paga 30”. 14.26 Silke Smulders della Jayco AlUla scatta dal gruppo e prova l’inseguimento. 14.25 Pauline Rooijakkers guadagnerebbe un minuto sulle migliori se la corsa finisse così. 14.23 5 km al termine, Rooijakkers e Lippert hanno 32” di vantaggio su van Anrooij e 53” sul gruppo delle donne di classifica. 14.22 Accelerazione di Shirin van Anrooij nel gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Rooijakkers e Lippert si giocano la frazione, Longo Borghini e Reusser si marcano

