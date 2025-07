LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Reusser e Longo Borghini si marcano strette sesta tappa che va a Liane Lippert

Il Giro d'Italia Femminile 2025 entra nel vivo con la spettacolare sesta tappa, che sta regalando emozioni e sorprese ai tifosi di tutto il mondo. Con Reusser e Longo Borghini che si marcano strette e una fuga che guadagna terreno, la sfida si infiamma. La battaglia per il podio si fa ancora piĂą avvincente: oggi, a Fermignano-Monte Nerone, sarĂ il tratto decisivo. Scopri gli ultimi aggiornamenti in diretta e non perdere nemmeno un minuto di questa corsa mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck) si stanzia in quarta posizione, guadagnando 1’22” su Reusser e Longo Borghini, il cui distacco rimane invariato. L’olandese è a 9” dal podio e domani, nella tappa che si concluderĂ con il traguardo in salita di Monte Nerone, potrĂ dire la sua. Fermignano-Monte Nerone deciderĂ probabilmente il Giro, in virtĂą dei numerosi tratti in ascesa, saranno 4 i GPM da affrontare per le corridore. 14.39 La classifica generale dopo la tappa odierna: 1 REUSSER Marlen MOV 16:11:39 2 LONGO BORGHINI Elisa UAD 0:16 3 VAN DER BREGGEN Anna SDW 1:53 4 ROOIJAKKERS Pauliena FDC 2:02 5 AALERUD Katrine UXM 2:07 6 GIGANTE Sarah AGS 2:16 7 NIEDERMAIER Antonia CSZ 2:45 8 KASTELIJN Yara FDC 3:36 9 HOLMGREN Isabella LTK 3:39 10 Ĺ˝IGART Urška AGS 3:50 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Reusser e Longo Borghini si marcano strette, sesta tappa che va a Liane Lippert

In questa notizia si parla di: tappa - giro - diretta - reusser

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Con la quarta tappa, la maglia rosa è passata dalle spalle di Anna Henderson a quelle di Marlen Reusser. Oggi al Giro d’Italia Women è improbabile che la svizzera la perda, perché la quinta frazione si concluderà sicuramente con una volata di gruppo. Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacco di Silvia Persico a 50 km dal termine; GIRO D'ITALIA WOMEN. REUSSER CONQUISTA LA CRONO DI BERGAMO; LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lorena Wiebes si conferma in volata a Monselice! Reusser rimane in Rosa, Gigante perde secondi.

Gigante vince la quarta tappa del Giro d'Italia Women. Marlen Reusser è la nuova maglia rosa - Soudal ha conquistato la quarta tappa nella provincia veneta di Pianezze, a Valdobbiadene ... Secondo gazzetta.it

Giro d’Italia Women 2025, Gigante sorprende le rivali e conquista la quarta tappa. In rosa torna Reusser - L’azione sulla salita conclusiva di Pianezze, staccando tutte le rivali: l’australiana Sarah Gigante conquista così la quarta tappa del Giro d’Italia Women, 142 km da Castello Tesino, in Trentino, a V ... Da informazione.it