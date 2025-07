LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto dopo il primo GPM di giornata

Benvenuti alla nostra diretta del Giro d'Italia Femminile 2025: un'edizione ricca di emozioni e sorprese! Oggi, il gruppo rimane compatto dopo il primo GPM, ma le azioni si fanno più intense. Loes Adegeest ha preso il comando, guadagnando 36" sugli avversari. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi domani conquisterà la tappa. Restate con noi, perché l'azione è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Ha preso margine Loes Adegeest, 36” di vantaggio sul plotone per l’olandese. 12.07 Il tracciato odierno è caratterizzato da terreni ondulati. Il gruppo è ora in direzione di Montecchio (TR), dove tra 21 km assisteremo al traguardo volante. 12.05 90 km al termine, ci prova ora l’olandese Loes Adegeest (FDJ – SUEZ). 12.03 Diversi gli attacchi sferrati fino ad ora, quali quegli di Silvia Zanardi (Human Powered Health), Giorgia Vettorello (Roland), Kim Cadzow (EF Education-Oatly) e Léa Curinier (FDJ – SUEZ). Tuttavia, tutti i tentativi di fuga sono stati rintuzzati dal plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo il primo GPM di giornata

