LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinque le battistrada a 20 km dal termine il gruppo Maglia Rosa lascia fare

Segui in diretta il Giro d’Italia Femminile 2025, dove le battistrada si avvicinano alle fasi cruciali della tappa odierna. Con cinque protagoniste in fuga a soli 20 km dal traguardo, il gruppo maglia rosa lascia fare, promettendo emozioni intense fino all’ultimo chilometro. Resta con noi per aggiornamenti live e scopri chi riuscirà a conquistare la vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Occhio perché Rooijakkers paga 3’30” dal primato della classifica generale. 13.56 Pauliena Rooijakkers si unisce alle battistrada. L’olandese avrà l’appoggio di Sara Casasola, sua compagna di squadra. 13.55 Pauliena Rooijakkers (Fenix-deceuninck) e Ruth Edwards (Human Powered Health) staccano il gruppo inseguitore e vanno a caccia della testa. 13.53 Gruppo Maglia Rosa a 40” dalle battistrada. 13.51 A 21” dalle corridore di testa si è formato un gruppetto formato da Erica Magnaldi, Mirela Benito, Soraya Paladin, Léa Curinier, Pauliena Rooijakkers, Ruth Edwards, Shirin van Anrooij, Silke Smulders, Steffi Haberlin e Lieke Nooijen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque le battistrada a 20 km dal termine, il gruppo Maglia Rosa lascia fare

