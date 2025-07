LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | attacco di Silvia Persico a 50 km dal termine

Segui con noi in tempo reale l'emozionante tappa odierna del Giro d'Italia Femminile 2025! Tra attacchi e sorpassi, la corsa si intensifica a 50 km dal traguardo, con Silvia Persico protagonista. La battaglia è aperta: chi prenderà il comando in questa sfida avvincente?

13.20 Ci sono tutte le favorite nel drappello al comando. 13.19 Gruppo che si spezzetta nuovamente, sono 25 le corridore in testa. 13.17 2.5 km al GPM di Beato Sante, 28 kmh la velocità di percorrenza attuale. 13.15 Rintuzzate le tre attaccanti, gruppo compatto. 13.14 In corso la salita di Beato Sante (5.3 km al 5.6%). 13.12 50 km al traguardo di Terre Roveresche, Silvia Persico (UAE Team ADQ), Ruth Edwards (Human Powered Health) e Shirin van Anrooij (Lidl – Trek) conducono con 15" sul gruppone. 13.11 Si stacca Henderson, prende il suo posto l'olandese Shirin van Anrooij (Lidl – Trek).

