LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Adegeest in testa all’imbocco del secondo GPM di giornata

Segui in diretta il Giro d'Italia Femminile 2025: ogni istante è un’emozione, ogni pedalata conta. Adegeest guida saldamente all’ingresso del secondo GPM di giornata, ma le sfide sono appena all’inizio. Resta con noi per scoprire come si evolve questa battaglia tra le grandi campionesse, tra fatica e determinazione. La corsa è appena cominciata, e il cuore di ogni appassionato batte più forte—non perdere nemmeno un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Vantaggio di Adegeest che rimane stabile a 43” su Henderson. 12.56 3 km allo scollinamento, la fatica si fa sentire sulle gambe delle atlete. 12.54 60 km alla conclusione, da qui in avanti non ci sarà un attimo di respiro per le corridore. 12.52 In corso la seconda asperità di giornata. 12.50 Meno di un km all’inizio dell’ascesa di Monteciccardo. 12.49 I risultati del traguardo volante di Montecchio: 1 ADEGEEST Loes 12 6? 2 HENDERSON Anna 8 4? 3 WIEBES Lorena 6 2? 4 GASPARRINI Eleonora Camilla 3 5 HANSON Lauretta 1 12.47 L’olandese vince lo sprint intermedio di Montecchio, portandosi a casa 12 punti e 6”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Adegeest in testa all’imbocco del secondo GPM di giornata

LIVE Giro d'Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Adegeest conduce la corsa con 40" sul plotone

