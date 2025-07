LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Adegeest conduce la corsa con 40 sul plotone

Il Giro d'Italia Femminile 2025 è in pieno fermento con la tappa di oggi, dove Adegeest guida il gruppo con un vantaggio di 40 secondi. Rimani aggiornato in tempo reale cliccando qui e segui ogni emozione di questa corsa al vertice. La battaglia per la Maglia Rosa si infiamma, e ogni secondo può fare la differenza. Preparati a vivere l'intensità di questa giornata cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 La top 10 della classifica Maglia Rosa alla vigilia della suddetta tappa (Bellaria-Igea Marina – Terre Roveresche): 1 REUSSER Marlen MOV 12:17:14 2 LONGO BORGHINI Elisa UAD 0:16 3 VAN DER BREGGEN Anna SDW 1:53 4 AALERUD Katrine UXM 2:07 5 GIGANTE Sarah AGS 2:16 6 NIEDERMAIER Antonia CSZ 2:45 7 PERSICO Silvia UAD 3:21 8 ROOIJAKKERS Pauliena FDC 3:30 9 KASTELIJN Yara FDC 3:36 10 HOLMGREN Isabella LTK 3:39 12.17 In corso una sezione in ascesa prima di arrivare a Montecchio, la quale non è segnalata come GPM. 12.15 20” di ritardo di Henderson dalla testa, 40 quegli del plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Adegeest conduce la corsa con 40” sul plotone

