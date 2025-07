LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA | si inizia subito con il salto con l’asta di Duplantis

Preparati a vivere un’emozionante giornata di atletica live dalla Diamond League di Montecarlo 2025! Si parte subito con il salto con l’asta, tra grandi campioni come Armand Duplantis e Renaud Lavillenie, pronti a sfidarsi sotto gli occhi degli appassionati. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e immergerti nel cuore di questa spettacolare manifestazione sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:59 Sta per iniziare anche la kermesse di salto con l’asta maschile. Di seguito la startlist: Bo Ganda Lita Baehre (GER) Thibaut Collet (FRA) Menno Vloon (NED) Ben Broeders (BEL) Renaud Lavillenie (FRA) KC Lightfoot (USA) Kurtis Marschall (AUS) John Ernest Obiena (PHI) Sam Kendricks (USA) Emmanouil Karalis (GRE) Armand Duplantis (SWE) 18:56 Queste le protagoniste della gara di lancio del peso femminile Chase Jackson (USA) Jessica Schilder (NED) Sarah Mitton (CAN) Yemisi Ogunleye (GER) Jaida Ross (USA) Maggie Ewen (USA) Fanny Roos (SWE) INIZIANO LE GARE 18:54 Ci sarà spazio anche per le ostacoliste Giada Carmassi (100 hs) ed Ayomide Folorunso (400 hs). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA: si inizia subito con il salto con l’asta di Duplantis

In questa notizia si parla di: diretta - salto - asta - duplantis

LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2025 in DIRETTA: Larissa Iapichino sfida le big del salto in lungo - Benvenuti alla emozionante diretta della Diamond League 2025 a Stoccolma! Lo spettacolo dell’atletica torna nella capitale svedese con protagonisti di livello mondiale, tra cui l’idolo di casa Armand Duplantis e le nostre stelle italiane Larissa Iapichino e Zaynab Dosso.

NUOVO RECORD MONDIALE! Il re del salto con l’asta, Armand "Mondo" Duplantis, vola ancora più in alto: 6,28 metri a Stoccolma — nuovo record del mondo! 15 giugno 2025 Diamond League – Stoccolma Record superato al primo tentativo, d Vai su Facebook

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: Warholm illumina la notte cinese con il record del mondo, non brilla Duplantis; Simonelli quarto nei 60m ostacoli: i risultati; LIVE Atletica, Diamond League 2025 in DIRETTA: Warholm spaventoso nei 300 ostacoli, record italiano per Riva.

La leggenda del salto con l'asta Sergey Bubka su Mondo Duplantis e il record mondiale: “Non credo nei limiti” · Atletica - Ora, a 21 anni dall'ultimo dei suoi 35 record mondiali, il grande Campione di atletica esprime la sua op ... Segnala olympics.com

Salto con l'asta: Duplantis in scioltezza, Stecchi eliminato - Tutto facile per Mondo Duplantis nelle qualificazioni alla finale di salto con l'asta. eurosport.it scrive