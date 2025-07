LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA | Folorunso sesta nei 400 hs a breve il rientro di Andy Diaz

L’Atletica Diamond League di Montecarlo 2025 si accende con emozioni da brivido: Folorunso conquista un’ottima sesta posizione nei 400 hs, mentre il pubblico attende con ansia il rientro di Andy Diaz. Segui in diretta gli aggiornamenti e scopri tutti i risultati di questa spettacolare giornata di gare. La stagione è ancora lunga e le sorprese sono dietro l’angolo!

20:10 Percorso netto finora nel salto con l'asta per Kurtis Marschall. L'australiano ha superato al primo tentativo anche i 5.72. 20:06 Miglior prestazione mondiale stagionale di Femke Bol! L'olandese abbatte il muro dei 52 secondi chiudendo con 51.95 firmando inoltre il record del meeting. Seconda piazza per l'americana Muhammad (52.58), terza la connazionale Cockrell (52.91). E' sesta Ayomide Folorunso con il crono di 55.08. 20:03 In gara dunque la prima atleta italiana di questa sera, ovvero Ayomide Folorunso. Di seguito la startlist: Zeney van der Walt (RSA) Emma Zapletalova (SVK) Ayomide Folorunso (ITA) Andrenette Knight (JAM) Femke Bol (NED) Dalilah Muhammad (USA) Anna Cockrell (USA) Gianna Woodruff (PAN) 20:01 Ci avviciniamo alla prima gara senior in pista.