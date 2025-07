LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA | Duplantis prova un nuovo record a 6.29 Diaz secondo nel triplo

Preparati a vivere un’emozionante notte di atletica con la Diamond League di Montecarlo 2025! Sotto i riflettori, Duplantis tenta un nuovo record mondiale con un incredibile salto a 6.29 metri, mentre Diaz si distingue nel triplo. Non perdere neanche un istante di questa spettacolare sfida: clicca qui per aggiornare in tempo reale e scoprire se il fenomeno svedese sorprenderà ancora una volta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:28 Primo tentativo a 6.29 non andato a buon fine per Duplantis. 21:27 Nel salto in alto vittoria con 2.34 del sudcoreano Woo Sanghyeok. Secondo a 2.32 il ceco Stefela, terzo con 2.27 l’americano Harrison. 21:25 Il greco Karalis chiude in seconda posizione con 5.92 nel salto con l’asta maschile. Vittoria per Armand Duplantis. Inizia ora lo show dello svedese, che proverà l’ennesimo record del mondo a quota 6.29. 21:22 Quarto salto per Andy Diaz che mantiene una perfetta regolarità. 17.10 dell’azzurro, che resta al momento in seconda posizione dopo il 17. 🔗 Leggi su Oasport.it