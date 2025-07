LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA | Diaz terzo al rientro Lyles batte Tebogo sui 200 metri Duplantis vince senza record

Benvenuti alla diretta live della Diamond League di Montecarlo 2025! Un evento ricco di emozioni, con atleti che si sfidano in performance mozzafiato. Dai rientri sorprendenti come Diaz, alle battaglie sui 200 metri tra Lyles e Tebogo, fino alla vittoria senza record di Duplantis. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e per non perdere neanche un istante di questa spettacolare manifestazione atletica!

22:00 Dominio totale di Julien Alfred, che con un metro e 4 di vento contrario conquista la vittoria in 10.79. Prova di forza della campionessa olimpica, che si mette alle spalle l'americana Sears (11.02) e la neozelandese Hobbs (11.12). 21:59 Atlete sui blocchi. 21:57 Ci siamo. E' il momento dell'ultima gara di questa tappa monegasca. Si chiude con i 100 metri femminili. Questa la startlist: Amy Hunt (GBR) Maia McCoy (USA) Aleia Hobbs (USA) Jacious Sears (USA) Julien Alfred (LCA) Thelma Davies (LBR) Zoe Hobbs (NZL) Boglarka Takacs (HUN) 21:55 Quattro salti tutti al di sopra dei 17 metri tra i 17.

