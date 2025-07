LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA | Andy Diaz si sblocca al secondo tentativo tra poco Carmassi nei 100 hs

Benvenuti alla diretta live della Diamond League di Montecarlo 2025, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’atletica leggera. Tra emozionanti sorprese e grandi protagonisti come Andy Diaz, pronto a sbloccare la sua gara al secondo tentativo, l’evento promette ancora grandi emozioni. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi salirà sul podio di questa spettacolare competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:53 E passa a condurre l’azzurro! Balzo da 17.15 di Andy Diaz! 20:51 Dopo la prima serie di salti nel triplo maschile guida con 16.79 il giamaicano Scott. A breve il secondo tentativo di Andy Diaz. 20:47 La keniana Chepchirchir trionfa nei 1000 metri fermando le lancette sui 2:29.77 che le vale il primato personale. Seconda con record continentale l’americana Wiley in 2:30.71, terza con record d’Oceanica l’australiana Hull con 2:30.96. 20:45 5.92 senza problemi al primo tentativo saltati da Armand Duplantis. Bene anche il greco Karalis. 20:44 Programma che prosegue in pista con i 1000 metri femminili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA: Andy Diaz si sblocca al secondo tentativo, tra poco Carmassi nei 100 hs

