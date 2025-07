LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA | Andy Diaz riparte con un salto nullo tra poco i 100 hs di Carmassi

Benvenuti alla diretta della Diamond League di Montecarlo 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di atletica! Tra emozioni e sorprese, ripartono i grandi protagonisti come Andy Diaz, pronto a tornare in pista dopo un nullo nel salto triplo. Rimanete con noi per seguire in tempo reale tutte le competizioni e scoprire chi salirà sul podio questa sera!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:40 Subito un nullo per il triplista italiano. 20:40 Inizia la gara di salto triplo maschile. Rientra alle competizioni Andy Diaz! Questa la startlist: Andy Diaz Hernandez (ITA) Fabrice Hugue Zango (BUR) Jordan Scott (JAM) Thomas Gogois (FRA) Max Heb (GER) Yasser Mohammed Triki (ALG) Almir dos Santos (BRA) Endiorass Kingley (AUT) Jean-Noel Cretinoir (FRA) 20:38 Vittoria dell’americano Cunninghm in 13.09 con quasi un metro di vento contrario. Tripletta statunitense completata da Tinch (13.14) e Tharp (13.17). 20:35 Partenza falsa di Belocian, che viene squalificato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA: Andy Diaz riparte con un salto nullo, tra poco i 100 hs di Carmassi

