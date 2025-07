LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 5-7 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | perde ancora il servizio l’USA lo spagnolo aprirà il 4° al servizio

Se sei appassionato di tennis e vuoi vivere in tempo reale ogni emozione di questa emozionante sfida a Wimbledon 2025, non perdere neanche un dettaglio. Tra battute vincenti, errori e momenti di pura tensione, il match tra Alcaraz e Fritz promette spettacolo e adrenalina. Clicca subito per aggiornare la diretta e seguire ogni colpo, ogni punto e ogni emozione di questa partita memorabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC 0-30 Stecca il dritto lo spagnolo! 0-15 Strana scelta nei pressi della rete di Alcaraz, che regala il primo quindici. Alcaraz-Fritz 6-4, 5-7, 6-3! Lungo il rovescio dell’americano, si carica urlando l’iberico che è perfettamente conscio dell’importanza del gioco appena vinto. Seconda 30-40 Servizio vincente! Deve salvarsi qui Fritz se vuole avere chance. 15-40 Doppio fallo (4°) e due set point. 15-30 Gran passante di rovescio di Fritz. 0-30 Sbaglia il rovescio difensivo l’USA. 0-15 Sbaglia la palla corta Fritz, attenzione che questo gioco è importantissimo per l’USA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 5-7, 6-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: perde ancora il servizio l’USA, lo spagnolo aprirà il 4° al servizio

