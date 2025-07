LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 5-7 6-3 7-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | incredibile epilogo spagnolo in finale soffrendo!

Il torneo di Wimbledon 2025 si conclude con un finale mozzafiato: Alcaraz supera Fritz in cinque emozionanti set, regalando agli appassionati un epilogo da brividi. La partita, ricca di colpi spettacolari e tensione palpabile, testimonia la crescita di una stella nascente del tennis spagnolo. Resta aggiornato per vivere in diretta ogni battito di questa incredibile sfida e scoprire i retroscena di un match che entrerĂ nella storia. CLICCA QUI PER GLI AGGIORNAMENTI LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC 17:31 Fritz ha giocato una grande semifinale, era praticamente giunto al 5° set, ma ha titubato non tanto sul set point al servizio, quanto sul quindici successivo e sull’altro servizio a disposizione di Alcaraz, dove ha fallito due conclusioni di dritto alla sua portata. 17:29 Alcaraz b. Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6)! Se lo prende lui! Rovescio lungoriga all’incrocio dello spagnolo che si issa in fiale per il terzo anno consecutivo ai Championships! 7-6 Ancora suicidio sportivo di Fritz. Riasposta ancora nei piedi, poi il dritto nell’angolo sbagliato e allora il campione può giocare il passante di dritto nei piedi e issarsi a palla match Seconda 6-6 NOOO! Aveva risposto sulla riga e nei piedi Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: incredibile epilogo, spagnolo in finale soffrendo!

