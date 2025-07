LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 5-7 6-3 5-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | si viaggia verso il tie-break nel 4° set!

Il tennis di Wimbledon 2025 infiamma gli appassionati con un match mozzafiato tra Alcaraz e Fritz, tra scambi intensi e brividi di suspense. La partita si avvicina a un epico tie break, mentre i protagonisti si sfidano con tenacia e talento. Restate aggiornati per non perdere neanche un istante di questo spettacolo! Clicca qui per seguire la diretta live e vivere ogni emozione in tempo reale.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC 15-15 Rimedia con due dritti poderosi dopo il servizio l'iberico. 0-15 Mette larga la volèe di rovescio Alcaraz: attenzione! Il campo era stato spalancato dalla prima slice. 5-5 A zero non molla un colpo Fritz. 40-0 Lungo di poco l'estremamente difficile passante di Alcaraz. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Prima vincente alla T Fritz. 5-4 A zero l'iberico. 40-0 Tira la seconda, attacca in chop e fa punto Alcaraz. 30-0 WOW! Favolosa stop volley, se l'è tolta dal corpo Alcaraz. Con che facilitĂ  l'ha giocata. 15-0 Kick che manda in cielo a rispondere con il rovescio Fritz.

