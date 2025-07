LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 5-7 6-3 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | salva una chance di break l’americano!

L’atmosfera si scalda a Wimbledon 2025, mentre i protagonisti si sfidano in match mozzafiato. Alcaraz e Fritz regalano emozioni intense, tra set spettacolari e scambi infuocati. La tensione cresce con ogni punto, e la possibilità di break si fa sempre più vicina. Chi prevalerà in questa battaglia di tennis? Restate con noi, perché l’azione sta per entrare nel vivo e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC 4-3 A zero l’iberico. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio e smorzata vincente Alcaraz. 15-0 Slice corto di Alcaraz, costringe all’errore Fritz. 3-3 Ace (17°)!! A-40 Prima centrale vincente. 40-40 Molto bravo l’USA, servizio e dritto al volo! 30-40 NOO! Che errore di Fritz. Palla bassa ok, ma con il dritto sa fare molto meglio. Arriva la palla break che somiglia a un match point! 30-30 Sbaglia il rovescio lungoriga Fritz. 30-15 Prima vincente. 15-15 Non risponde al kick con il rovescio il 2 volte campione. Let Seconda 0-15 Doppio fallo (5°) Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: salva una chance di break l’americano!

