LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 5-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | si ‘vola’ verso il tie-break nel 2° set

Vivi in diretta l'emozione di Wimbledon 2025 con il testa a testa tra Alcaraz e Fritz, un duello che si infiamma nel quarto set. Le tensioni sono alle stelle, i punti si susseguono con intensità . Riusciranno i campioni a conquistare il trionfo? Scopriamolo insieme, aggiornando la nostra diretta live e lasciandoci catturare da questo spettacolo di tennis senza precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC Seconda!!! 0-30 ESPLODE il dritto anomalo vincente Fritz! Alcaraz adesso è in difficoltà serie! 0-15 Il nastro porta via il comodo rovescio di Alcaraz! 5-6 Si assicura il tie-break con la prima vincente Fritz. 40-30 Con l’inside out pesante Alcaraz accorcia le distanze. 40-15 Terzo errore di fila in risposta, questo gratuito di rovescio. Terza seconda di fila 30-15 Altra seconda tirata a tutta, altro punto diretto. 15-15 Seconda spinta su cui non risponde di rovescio il 5 volte campione Slam. 0-15 Servizio e rovescio in rete Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 5-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si ‘vola’ verso il tie-break nel 2° set

