LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’americano gioca il miglior game del match in risposta ma lo perde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC 4-5 A quindici Fritz! 40-15 IL PASSANTE lungoriga di rovescio dell’USA! Spettacolo! 30-15 Sbaglia un dritto inside in nello scambio Alcaraz, poteva essere l’abbrivio per il secondo set. 15-15 Sbaglia gratuitamente di rovescio Fritz. 15-0 Ace (7°)! 4-4 Urlo di Alcaraz che con il pauroso cross di dritto ha risolto un quindici che si stava mettendo male. Seconda A-40 Sempre la prima, stavolta sceglie la palla corta. Vantaggio per il 2 volte campione. 40-40 Prima vincente al corpo! Che campione amici! 30-40 NOOO! Incredibile seconda di Alcaraz, che si presenta a rete ma sbaglia l’angolo e Fritz lo punisce con il rovescio!!! PALLA BREAK!!! E’ un set point mascherato! Seconda! Occhio! Altro svenimento, ci si ferma di nuovo! Non fa bene ad Alcaraz sul 30-30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 4-5, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’americano gioca il miglior game del match in risposta ma lo perde

