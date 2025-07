LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | fa corsa di testa l’americano nel 2° set

Segui in tempo reale l'emozionante torneo di Wimbledon 2025, dove la tensione tra Alcaraz e Fritz raggiunge apici altissimi. Le sfide si infiammano con scambi mozzafiato e colpi da campione: chi salirà sul podio? Scopri gli aggiornamenti live e non perdere neanche un punto di questa battaglia epica sui prati londinesi. Resta con noi per vivere ogni momento di questa straordinaria competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC 3-3 A zero, sempre con il serve&volley Alcaraz. 40-0 Prima slice a segno. 30-0 Di tocco risolve lo spagnolo dopo la botta centrale. 15-0 Sempre la prima vincente ad aprire il game. 2-3 Sempre meglio in battuta Fritz! 40-0 Smorzata in rete Alcaraz. 30-0 Servizio vincente. C’è Leo di Caprio nel Royal Box. 15-0 Slice vincente Fritz. 2-2 Bravo Alcaraz ad arrangiare il passante in spaccata scivolando, un po’ “pollo” consentiteci Fritz a mettere larga la volèe di rovescio con l’iberico a terra. A-40 In spinta con margine Alcaraz, Fritz poteva fare di più nel palleggio con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 2-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: fa corsa di testa l’americano nel 2° set

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, venerdì 11 luglio, affronta Taylor Fritz nella semifinale del torneo. Lo spagnolo è reduce dal successo contro Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 6-3 6-3, mentre l'americano ha elimin

