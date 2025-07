LIVE Alcaraz-Fritz 6-4 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | parte bene l’americano nel 2° set

Il match tra Alcaraz e Fritz al Wimbledon 2025 si preannuncia emozionante, con scambi mozzafiato e colpi spettacolari. L’americano parte con slancio nel secondo set, mentre l’iberico cerca di reagire. La tensione cresce e ogni punto conta in questa sfida avvincente. Resta con noi per vivere in diretta tutte le emozioni di questo confronto tra campioni, dove ogni game può cambiare il destino del torneo. La partita è solo all’inizio: seguici per aggiornamenti continui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC 40-0 Non risponde sulla seconda di dritto Fritz. 30-0 Prima vincente. 15-0 NOOOO! Pure il lob di polso sulla riga: pauroso Alcaraz. 0-1 Parte alla grande nel 2° set Fritz. 40-0 Sbaglia di dritto l’iberico. 30-0 Ace (5°). 15-0 Prima vincente dell’americano. Deve fare corsa di testa. Alcaraz-Fritz 6-4! Primo set che è stato deciso dal break in apertura, sensazione che l’iberico abbia poi gestito il tutto fino al 9° gioco, in cui ha avuto un’altra chance di break che lo avrebbe fatto servire per primo nel 2° set. 40-0 Prima slice vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 0-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: parte bene l’americano nel 2° set

