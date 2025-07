LIVE Alcaraz-Fritz 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break di margine per lo spagnolo nel 1° set

Il grande spettacolo di Wimbledon 2025 è in pieno svolgimento, con Alcaraz e Fritz protagonisti di un match avvincente! La tensione sale mentre i due si sfidano in un duello che promette emozioni fino all’ultimo punto. Segui in diretta le traiettorie di questa sfida coinvolgente, dove ogni scambio può fare la differenza. Preparati a vivere un torneo indimenticabile, perché nel tennis tutto può succedere.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC 15-0 Servizio e dritto, palle nuove per l'iberico. 4-3 Tiene a quindici la battuta il n.4 del mondo Live. 40-15 Sbaglia di rovescio l'USA. 40-0 Delizioso tocco vincente di Fritz. 30-0 Ace (3°). 15-0 Brutta scelta, smorzata larga di Alcaraz. 4-2 Stecca con il dritto su palla bassa Fritz. Non senza difficoltà Alcaraz, ma nel torneo quando è stato in difficoltà il servizio lo ha sempre aiutato. 40-30 La tira, fa punto. Seconda 30-30 Grande quindici di Fritz, che disegna il campo e incide con l'inside in di dritto! 30-15 Ace (4°), mamma mia.

