LIVE Alcaraz-Fritz 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break di margine per lo spagnolo nel 1° set

Segui in tempo reale la sfida tra Alcaraz e Fritz a Wimbledon 2025, un match emozionante ricco di colpi spettacolari e momenti di pura tensione. Tra ace potenti, break decisivi e scambi intensi, il torneo si conferma un palcoscenico di grandi emozioni. Resta con noi per non perderti neanche un aggiornamento di questa battaglia epica sul centrale di Wimbledon!

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC 30-15 Ace (4°), mamma mia. 15-15 Ace (3°). 0-15 Attacca di dritto e fa punto l'americano! 3-2 Ace (2°). 40-30 Doppio fallo (1°). 40-15 Non risponde sulla seconda lo spagnolo di rovescio. 30-15 Brutto chop di dritto di Fritz in mezzo alla rete. 30-0 In rete il rovescio di Alcaraz. 15-0 Servizio vincente Fritz. 3-1 Ace (2°)! 40-30 Sempre la prima vincente. 30-30 Risposta vincente di rovescio di Fritz, all'incrocio lungoriga! Meravigliosa! 30-15 Servizio vincente. 15-15 Seconda forte e vincente Alcaraz. 0-15 Gran risposta di dritto in cross, comoda chiusura Fritz.

