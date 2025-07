LIVE Alcaraz-Fritz 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | c’è un break per lo spagnolo

Il Wimbledon 2025 entra nel vivo con emozioni mozzafiato e una partita ricca di colpi spettacolari. Alcaraz e Fritz si sfidano in un match che sta regalando momenti imperdibili, tra ace potenti e scambi intensi. La tensione cresce ad ogni punto, mentre i due campioni cercano di dominare il campo. Restate con noi: l’azione è appena iniziata e ogni secondo può cambiare le sorti del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC 2-1 A zero l’americano. 40-0 Con il dritto Fritz. 30-0 Esagera l’iberico volendo giocare una difficilissima demi-volèe. La sbaglia. 15-0 Non risponde di dritto lo spagnolo. 2-0 In un minuto conferma il break Alcaraz. 40-0 Ace (1°). 30-0 Un altro. Sono oltre 60 gli ace nel torneo. 15-0 Servizio vincente. 1-0 Con il nastro vincente! Break Alcaraz. 30-40 Ace (1°)! 15-40 Sbaglia di dritto Fritz. Palle break subito. 15-30 Si è girato di dritto lo spagnolo e ha fatto paura ai 15 mila del Centrale. Seconda 15-15 Servizio e dritto Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: c’è un break per lo spagnolo

