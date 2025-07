Lite finisce nel sangue grave un uomo

Una lite sfocia nel sangue all'Esquilino, lasciando un uomo gravemente ferito al braccio e ricoverato in codice rosso. L'episodio, avvenuto venerdì 11 luglio intorno alle 9:15, ha scosso la tranquillità del quartiere, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulle tensioni che possono esplodere in modo improvviso. Cosa sarà emerso dalle indagini? Seguiteci per aggiornamenti e approfondimenti.

Una lite finita nel sangue, con un uomo che presentava una profonda ferita al braccio e che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Un episodio questo avvenuto nella mattinata di venerdì 11 luglio, all'Esquilino. Secondo quanto appreso, intorno alle 9,15 una vettura in transito dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

