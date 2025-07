Lite con ragazzi 52enne finisce in codice rosso in ospedale con ferite al fianco e all' addome

Una serata tranquilla si è trasformata in un episodio di violenza a Poggiomarino, dove un uomo di 52 anni è finito in codice rosso all'ospedale dopo essere stato aggredito da alcuni ragazzi durante una lite scoppiata poco prima delle ore 24. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra confronto e tragedia, lasciando aperti molti interrogativi sulle reali ragioni di questa brutale aggressione.

I carabinieri sono intervenuti intorno alla mezzanotte a via Roma a Poggiomarino dove poco prima, nei pressi di una pizzeria, un 52enne era stato aggredito per motivi ancora non chiari dopo una lite con alcuni ragazzi in fase di identificazione. La vittima - con ferite lacero contuse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: lite - ragazzi - 52enne - ferite

