L’Italia segreta di Stefano Bini arriva su La7 | un viaggio tra borghi sapori e rinascite

Ogni domenica su La7 e in streaming on demand, un racconto visivo che attraversa lo Stivale alla scoperta di territori dimenticati, cucine autentiche e storie mai raccontate. A partire dal 13 luglio, ogni domenica alle 14.30 su La7, prende il via un nuovo progetto televisivo che si propone di riscoprire l’anima più autentica dell’Italia. Il programma si intitola L’Italia più bella che c’è. a spasso con Stefano Bini e porta in scena tredici episodi che attraversano l’intero Paese, dal nord fino alle isole, restituendo una geografia emotiva fatta di borghi invisibili ai radar del turismo di massa, paesaggi che sorprendono per quiete e forza espressiva, cucine che uniscono memoria e innovazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com