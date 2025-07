L’Italia femminile perde 3-1 contro la Spagna ma va bene lo stesso Quarti di finale raggiunti dopo dodici anni

L’Italia femminile, nonostante la sconfitta per 3-1 contro la Spagna, celebra un traguardo storico: i quarti di finale dell’Europeo dopo dodici anni. Un risultato che, come direbbe Valerio Lundini, “va bene lo stesso!!!!”. La squadra dimostra cuore e determinazione, e anche se il punteggio finale non premia le azioni delle azzurre, il cammino riprende con entusiasmo e fiducia per il futuro. Le Furie Rosse, però,...

Direbbe il comico Valerio Lundini “Va bene lo stesso!!!!”. Una sconfitta indolore 3-1 contro la Spagna porta l’Italia ai quarti di finale dell’ Europeo femminile dopo dodici anni; l’ultima volta era stato infatti nel 2013. Il Portogallo ha perso 2-1 contro il Belgio, dunque la differenza reti non è servita. Apre le marcature Oliviero, uno dei cambi che il ct Soncin ha optato per questa partita al posto di Di Guglielmo; le Furie Rosse, però, sono riuscite a rimontare con tutta la loro qualità. L’Italia femminile torna ai quarti di un Europeo dopo dodici anni. A inizio partita le Azzurre sono state vicine al vantaggio con una traversa colpita da Linari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Italia femminile perde 3-1 contro la Spagna, ma va bene lo stesso. Quarti di finale raggiunti dopo dodici anni

