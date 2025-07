L’Italia dei diritti sta con Francesca Albanese nel silenzio del governo

L’Italia dei diritti si schiera con Francesca Albanese, condannando il silenzio del governo di fronte alle sanzioni statunitensi contro la relatrice ONU. Centinaia di messaggi di solidarietà, l’hashtag #iostoconFrancescaAlbanese e proposte per il Nobel per la pace testimoniano un’indignazione diffusa. La reazione italiana, in difesa dei diritti umani, rappresenta un atto di coraggio in un contesto internazionale complesso e delicato, sottolineando l’importanza di restare uniti davanti alle ingiustizie.

Messaggi di solidarietà ( centinaia quelli raccolti dal sito di Amnesty International Italia già nelle prime ore di ieri pomeriggio), hashtag #iostoconFrancescaAlbanese, candidature al premio Nobel per la pace, indignazione diffusa. La reazione dell’ Italia che sta dalla parte dei diritti umani all’annuncio dell’amministrazione Usa di sanzioni nei confronti della relatrice delle Nazioni Unite sul Territorio palestinese occupato è stata e continua a essere anche oggi importante e massiccia. Non è sfuggito l’elemento grottescamente vendicativo della dichiarazione del segretario di stato Usa Marco Rubio: applicare sanzioni nei confronti di Francesca Albanese non attaccandosi a cose che non ha fatto ma elencando esattamente quelle che il suo mandato le chiede di fare, ossia denunciare i crimini commessi da Israele nella Striscia di Gaza e pretendere nei confronti di essi l’applicazione della giustizia internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia dei diritti sta con Francesca Albanese, nel silenzio del governo

