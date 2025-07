L’Isola del Libro riparte da Arezzo

L’Isola del Libro riparte da Arezzo, portando la sua passione per la lettura in una nuova cornice ricca di storia e cultura. Dopo il successo sul Lago Trasimeno, l’associazione si riconnette con il pubblico aretino, offrendo un intenso calendario di incontri letterari che durerà tre mesi. Un’occasione unica per riscoprire il piacere dei libri e delle storie in un luogo ricco di fascino e tradizione. La cultura torna protagonista, pronta a lasciarci senza fiato.

Arezzo, 11 luglio 2025 – L'Associazione "Isola del Libro Ciro e Cristoforo Marri" rinasce e rilancia la sua grande esperienza ad Arezzo, dove presenta un calendario di appuntamenti letterari lungo tre mesi. L'Associazione nasce nell'Isola Maggiore sul lago Trasimeno nel 2013 in un borgo con 19 residenti per volontà di nove soci fondatori amanti del libro e della lettura, con tantissimi soci sostenitori. Lo scopo principale è la valorizzazione della lettura e la promozione del libro e della cultura in generale e la valorizzazione delle eccellenze italiane attraverso Café Letterari che in 12 anni sono stati più di 300 e che hanno visto, scrittori, artisti, giornalisti, politici e docenti universitari da tutto il mondo come Dacia Maraini, Aldo Cazzullo, Roberto Giacobbo,, Pietro Grasso, Antonio Caprarica, Vittorio Sgarbi, Alessandro Tomasi insieme a grandi personalità come il Cardinale Gualtiero Bassetti, il prof.

