L’irresistibile e pluripremiata serie comica acclamata dalla critica è tornata su Netflix

Schitt's Creek è nuovamente disponibile su Netflix, rendendo felici tutti coloro che avevano iniziato a seguire la celebre serie canadese prima della sua rimozione dal catalogo nel 2022. Dopo il passaggio dei diritti di streaming a Hulu, la sitcom da sei stagioni che ha raccolto un successo internazionale torna ora accessibile per gli spettatori italiani. L'opera, che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, si prepara a essere protagonista delle ultime giornate dell'anno e dell'inizio del 2025. Trama di Schitt's Creek: la storia della famiglia Rose. 🔗 Leggi su Tvzap.it