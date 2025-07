Lions Club Padova Tito Livio dona lavatrici per i progetti di co-housing

Il Lions Club Padova Tito Livio conferma il suo impegno nel sociale, donando lavatrici per i progetti di co-housing destinati a persone in difficoltà. Dopo aver contribuito con arredi, ora l'associazione si mobilita per fornire elettrodomestici essenziali, rafforzando il progetto “Coabitare per l’autonomia” avviato dal Comune di Padova. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso l’empowerment e la dignità di chi cerca una nuova possibilità di autonomia.

Dopo gli arredi è la volta degli elettrodomestici, questa volta offerti dal Lions Club Padova. Il Comune di Padova ha infatti avviato un progetto per sostenere persone in situazione di fragilità sociale ed economica dal nome “Coabitare per l’autonomia”. A sostegno di questo progetto, il Comune ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

