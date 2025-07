L’intimo si fa smart | quando il comfort diventa una questione di tecnologia

l8217intimo si fa smart quando il comfort diventa una questione di tecnologia. Sloggi lancia EVER Ease, la collezione estiva che risponde al caldo con tessuti intelligenti e design essenziale. C’è un nuovo capitolo nel racconto dell’intimo contemporaneo e ha molto a che fare con la temperatura. Le estati si fanno sempre più estreme, le giornate si dilatano, i vestiti si alleggeriscono. E nel mezzo, il corpo cerca sollievo. In questo scenario, il comfort non è più solo un plus, ma una necessità . E il futuro dell’intimo si scrive con innovazione

È qui che entra in scena EVER Ease, la nuova collezione firmata Sloggi, pensata per rispondere in modo concreto e immediato alle esigenze di chi affronta il caldo con stile e consapevolezza.

