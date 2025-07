L’Inter ha obiettivo chiaro | scoraggiare la cessione abbonamenti

L’Inter ha lanciato una campagna abbonamenti ricca di clausole e limitazioni, apparentemente diverse tra loro, ma tutte con un obiettivo chiaro: scoraggiare la cessione degli abbonamenti personali. Questa strategia mira a rafforzare il senso di appartenenza e fidelizzare i tifosi più autentici, creando un legame più forte tra club e supporter. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta? Scopriamolo insieme.

I nuovi abbonamenti dell'Inter stanno facendo discutere. Analizzando le nuove clausole, risulta evidente come la società abbia un obiettivo ben preciso: scoraggiare la cessione del titolo personale. NUOVI ABBONAMENTI – L'apertura della campagna abbonamenti da parte dell'Inter ha visto comparire una serie di calausole e limitazioni varie. Apparentemente diverse e slegate, ma tutte finalizzate in realtà allo stesso obiettivo. La società infatti ha uno scopo ben chiaro: scoraggiare la cessione degli abbonamenti. Specialmente tra privati, tramite cambio nominativo, ma non solo. SCOPO PRECISO – Non ci sono solamente indizi di questa volontà, ma provvedimenti ben chiari, tanto da risultare espliciti.

