L’intelligenza artificiale sta già cambiando il mondo dello sport l’esempio della pallavolo in Italia

Roma, 11 luglio 2025 – Lo sport si trasforma sotto il potente impulso dell’intelligenza artificiale, un innovatore che sta rivoluzionando anche la pallavolo in Italia. Emozioni, strategie e performance si arricchiscono di nuove frontiere digitali, aprendo scenari finora inimmaginabili. Chi investe di più in questa rivoluzione? Secondo l’indagine di Precedece Research, il mercato globale dell’AI applicata allo sport è in crescita esponenziale, annunciando una vera e propria rivoluzione atletica.

Roma, 11 luglio 2025 – Sport: una parola, innumerevoli significati. Emozione, business, benessere, ma non solo. Al giorno d'oggi, all'interno dell'immenso vocabolario 'sport addicted' c'è un nuovo ospite che, a velocità a dir poco sorprendenti, continua a guadagnare posizioni, ovvero l' intelligenza artificiale. Chi investe di più. Secondo l'indagine condotta da Precedece Research, il mercato globale dell'AI applicata nel mondo dello sport, dopo aver sfiorato i 9 miliardi di ricavi nel 2024, supererà quota 10 miliardi entro la fine dell'anno corrente. Si prevede inoltre che le entrate andranno ben oltre la soglia dei 60 miliardi (+500%) entro i prossimi 9 anni, registrando una crescita media annuale del 21% nel corso del periodo preso in analisi.

