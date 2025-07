L' influencer pistoiese dell' amore Mirabili Parole è tornato con un libro

L'influencer pistoiese Mirabili Parole, alias Antonino Bottino, torna a emozionare il pubblico con il suo nuovo libro, “Oltre il rumore – viaggio alla scoperta dei messaggi autentici”. Con oltre 70mila follower, ha deciso di regalarci un percorso che invita a rallentare, ascoltare e riscoprire il valore delle parole sincere. Mirabili Parole si fa portavoce di chi ha qualcosa di vero da dire, guidandoci verso l’autenticità in un mondo spesso frenetico.

