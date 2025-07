L’influencer machista e il medico impreparato che Trump vuole come ambasciatori in Malesia e a Singapore

Le recenti nomine diplomatiche di Donald Trump, sebbene possano sembrare strategiche, stanno scatenando un vespaio di polemiche. Tra i candidati piĂą discussi spiccano Nick Adams, influencer conservatore e noto per le sue posizioni machiste, e Anjani Sinha, chirurgo ortopedico senza esperienza diplomatica. La domanda sorge spontanea: sono davvero le scelte piĂą opportune per rappresentare gli Stati Uniti all'estero? La risposta potrebbe influenzare il futuro della politica estera americana.

Le recenti nomine diplomatiche proposte da Donald Trump, nel caso di una sua rielezione alla Casa Bianca, stanno attirando forti critiche e sollevando dubbi sulla competenza e l’idoneitĂ dei candidati. Due i nomi finiti al centro delle polemiche, quello di Nick Adams, influencer conservatore che sarebbe stato scelto dal tycoon come ambasciatore in Malesia, e Anjani Sinha, chirurgo ortopedico designato invece per rappresentare gli Stati Uniti a Singapore. Chi è Nick Adams, islamofobo e machista. La scelta di Trump per la Malesia, nel caso di una sua rielezione alla Casa Bianca, è ricaduta su Nick Adams, personaggio molto noto nei circoli di destra radicale americana. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: influencer - trump - machista - medico

Il mistero dell’arresto di Khaby Lame, a “denunciarlo” un influencer vicino a Donald Trump: “Ho scoperto che era un clandestino” - Il mistero avvolge l'arresto di Khaby Lame, star globale dei social, coinvolto in una vicenda dai risvolti sorprendenti.

L'influencer machista e il medico impreparato che Trump vuole come ambasciatori in Malesia e a Singapore; Gaza: 52 palestinesi uccisi in da attacchi israeliani, 8 erano bambini.

Trump Sceglie La Dottoressa Influencer Casey Means Come Nuovo "Medico ... - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto l'imprenditore della salute e influencer del benessere Casey Means come chirurgo generale degli Stati Uniti. Si legge su msn.com

Chi è Casey Means, l'influencer del benessere che Donald Trump ... - MSN - establishment e influencer del benessere, come nuovo Chirurgo Generale Usa: ecco chi è e cosa propone con il programma "Make America Healthy Again ... Lo riporta msn.com