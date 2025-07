Linea 1 metrò Napoli progetto restyling per via Vittorio Emanuele III

Scopri come la città di Napoli si trasforma con il nuovo progetto di restyling di via Vittorio Emanuele III, nel cuore del centro storico e affacciata sul maestoso Maschio Angioino. Realizzato dagli stimati architetti Álvaro Siza e Souto de Moura, questo intervento rappresenta un passo importante nel rilancio urbano, integrando storia e modernità. Un'occasione per riscoprire una delle aree più affascinanti della città: il futuro di Napoli prende forma e invita a un’immersione tra innovazione e tradizione.

La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto di sistemazione di via Vittorio Emanuele III, innanzi al Maschio Angioino, così come elaborato dagli architetti Álvaro Siza e Souto de Moura – Studio DAZ architetti associati. "Il progetto di sistemazione superficiale di via Vittorio Emanuele III va letto come completamento del più ampio disegno di risistemazione della piazza Municipio e del Parco Archeologico lungo il perimetro del Maschio Angioino " così scrive l'architetto Siza nella relazione descrittiva del progetto. Siza ha disegnato un nuovo tracciato della via impostato sull'asse del portone di accesso dei giardini di Palazzo Reale, in corrispondenza dei Cavalli di bronzo.

