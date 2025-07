Linea 1 della Metro ecco il progetto di via Vittorio Emanuele III innanzi al Maschio Angioino

La riqualificazione di via Vittorio Emanuele III, davanti al maestoso Maschio Angioino, apre una nuova fase di valorizzazione urbana a Napoli. I lavori, pronti a partire entro luglio e previsti per 10 mesi, garantiranno la circolazione veicolare in entrambi i sensi durante tutto il cantiere. Un intervento che promette di ridisegnare il volto della città , rendendola ancora più accogliente e moderna. La rivoluzione nel cuore di Napoli sta per iniziare!

I lavori partiranno entro la fine del mese di luglio e avranno una durata prevista di 10 mesi. Durante l'esecuzione dell'intervento sarà sempre garantita la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia. La Giunta Comunale, nella seduta odierna, ha approvato il progetto di sistemazione di via Vittorio Emanuele III, innanzi al Maschio Angioino, così .

