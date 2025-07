L’indagato per il duplice omicidio di piazza dell’Unità non risponde al giudice

Gennaro Maffia, il 48enne sospettato per il duplice omicidio di piazza dell’Unità, ha scelto di non rispondere al giudice durante l’interrogatorio. Rientrato a Roma dalla Spagna lo scorso 9 luglio, si trova ora al centro di un caso che ha sconvolto Bologna. La sua decisione di non collaborare alimenta ancora di più i dubbi e le indagini sulla tragica vicenda avvenuta quella mattina...

Gennaro Maffia, il 48enne indagato per il duplice omicidio di piazza dell’Unità, è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna Claudio Paris. Maffia è rientrato a Roma dalla Spagna lo scorso 9 luglio. La mattina dell’omicidio di Luca Gombi e Luca Monaldi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

