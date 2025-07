L' incontro fra Rubio e Lavrov in Malesia

In un colpo di scena diplomatico a Kuala Lumpur, il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il Ministro russo Sergei Lavrov si sono incontrati in un incontro ufficiale prima del vertice ASEAN. Un momento che potrebbe segnare nuovi impulsi nelle relazioni internazionali, tra tensioni e speranze di dialogo. Ma cosa si nasconde dietro questa riunione? Scopriamolo insieme.

Kuala Lumpur, 11 lug. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio si è incontrato con il Ministro russo degli Affari esteri Sergei Lavrov prima del vertice dell'Asia orientale nell'ambito della riunione dei Ministri degli Affari esteri dell'Asean a Kuala Lumpur, in Malesia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'incontro fra Rubio e Lavrov in Malesia

