L’Identità e Identità tra Islam e Sicurezza

In un mondo sempre più interconnesso, la questione dell’identità diventa cruciale nel dialogo tra Islam e sicurezza. Quando gli elementi endogeni della fede vengono estremizzati, si rischia di alimentare un integralismo che minaccia il multiculturalismo. Costruire ponti, come auspicato da Papa Leone XIV, richiede un impegno profondo per superare i pregiudizi e rispettare le diversità. Solo così si potrà promuovere una convivenza pacifica e arricchente per tutti.

L'Islam ha elementi endogeni della propria confessione che quando estremizzati si prestano ad alimentare un integralismo religioso incompatibile con il multiculturalismo. Difficile costruire i ponti di cui parla Papa Leone XIV, quando si demonizza l'identità di un popolo i suoi costumi e modi di vivere e il suo credo secolare, elementi di pericolo che non .

UN ANGELO CHE LEGGE IL CORANO COME COMPITO PER I BAMBINI: ISLAMIZZAZIONE NELLE SCUOLE A UN PUNTO DI NON RITORNO. SINISTRA APPLAUDIRA' COME SEMPRE? In una scuola elementare di Civitavecchia, come segnalato dal con

