Libera la Festa quattro giorni di musica e 20 band live a Osio Sopra

Preparatevi a vivere quattro giorni all’insegna della musica, cultura e divertimento ad Osio Sopra! Da venerdì 23 a lunedì 26 luglio, Libera la Festa torna con un ricco programma di concerti live, dj set, cibo delizioso, birre artigianali, mercatini e attività per i più piccoli. Un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia, dove l’ingresso è gratis e il divertimento è garantito. Non mancate!

L’EVENTO. Torna a Osio Sopra Libera la Festa, la rassegna musicale e culturale che dal 23 al 26 luglio proporrà concerti, dj set, cucina, birre artigianali, mercatini e attività per bambini. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Libera la Festa, quattro giorni di musica e 20 band live a Osio Sopra

